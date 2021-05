La realidad de la fibromialgia: una enfermedad que va más allá del dolor

En ocasiones, como me relata Maite, al dolor físico se une el hecho de que “la familia no entiende que alguien pueda vivir con dolor todo el día y empiezan a aparecer las etiquetas, como vago, débil, exagerado, mentiroso… Evidentemente, todo esto afecta al entorno más cercano del paciente, por ejemplo a su matrimonio”.

Se trata de un libro solidario escrito en un tono positivo, con su lema #SiempreAdelante y con dosis de humor, porque las pérdidas, las emociones y las limitaciones ya están inmersas en su vida. No toca otra que adaptarse a la realidad de compartir la vida con el dolor, manifestado una actitud ante la fibromialgia y la vida que me demuestra cada día.

Es más, en el momento en el que tienes el diagnóstico, tampoco resulta fácil asimilar que el dolor crónico, que acompaña a esta enfermedad, será tu compañero de viaje, dado que hasta la fecha no existe una cura ni otro tratamiento que sea el farmacológico, junto a otros de apoyo psicológico y funcional, que tristemente no están al alcance de todos.

No solo concurre una tardanza en el diagnóstico, a ello se suman los consabidos problemas económicos, familiares, laborales, etc. a los que se enfrentan sus pacientes cuando el diagnóstico no llega y el dolor es una realidad invisible .

“En la pareja —me comenta— empiezan a aparecer los problemas, el paciente siente el dolor junto la incomprensión, parece que se está volviendo loco, porque quizás los que le tachan con los calificativos anteriores tengan razón. Su salud mental empieza a verse afectada, y lo vuelca en la pareja”. Esta última percibe que “la persona a la que estaba unido, ya no es la misma, se ha convertido en un alma en pena, que no hace más que lamentarse y decir que todos están en su contra, y que nadie le cree”.

En esta situación, unida a que ya no se habla de nada que no esté relacionado directa o indirectamente con el dolor, como me sigue explicando Maite: “Las relaciones sexuales han disminuido o desaparecido, ya no recibes la misma atención, la que tenías antes de la enfermedad. Esto desencadena que vaya surgiendo un muro inquebrantable en muchas parejas”.