La realidad de un comedor social: así trabajan quienes alimentan a más de 120 personas

Crisis alimentaria, en datos

Según señala la organización neoyorkina no gubernamental Human Rights Watch en un informe publicado este mismo verano, documento basado en las cifras facilitadas por la Federación Española de Bancos de Alimentos ( FESBAL ), solo en 2020 se tuvieron que distribuir un 48% más de alimentos que en 2019 por el aumento de personas que carecían de recursos suficientes.

La pandemia, el ‘talón de Aquiles’ para muchos

En los años anteriores a la pandemia, este comedor no solo tenía el clásico servicio de alimentos, sino que, además, permitía a las personas sin hogar ducharse y asearse diariamente. A día de hoy no es posible por el riesgo de infección de Covid-19 que existe todavía. De hecho, el comedor físico permanece cerrado también desde principios de 2020 porque no tiene medios suficientes para evitar contagios.