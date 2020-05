La realidad paralela post-cuarentena

Tara Moore via Getty Images

Las personas podemos tener alucinaciones por muchas razones. Las más típicas ocurren tras el consumo de alucinógenos o en la esquizofrenia. Sin embargo, en épocas recientes hay personas que tras el confinamiento están tendiendo una sensación de “realidad paralela” basada en aspectos que no son contrastados con lo que de verdad observan. Por ejemplo, más miedo a interaccionar con los demás incluso guardando las distancias o la sensación permanente de estar enfermando. ¿Por qué se producen estas sensaciones que no tienen fundamento real?

¿Qué es alucinar?

A mayor alucinógeno, menor actividad cerebral

El cerebro interpreta la realidad a su manera

Si bien el trabajo se efectuó en animales de experimentación, se sabe que el cerebro humano reacciona de manera similar con los fármacos alucinógenos. La mayoría de los pensamientos que generamos diariamente ni siquiera se hacen conscientes y muchas veces se forjan basados en experiencias previas sin necesidad de que los estímulos estén ocurriendo en ese momento. Se podría decir que “el cerebro interpreta el mundo a su manera”. Un fenómeno acusado recientemente, en particular en personas que viven solas, es el haber “rellenado” los momentos sin estímulo del cerebro con pensamientos catastróficos y fobias que antes no existían (miedo a salir a la calle, miedo a caer enfermo, etc). Sobre todo si esos vacíos mentales venían acompañados de emociones de miedo o estrés. Por consiguiente, se forjan realidades catastróficas o miedos desmesurados a aspectos que son en realidad anodinos, como cruzarse con otra persona por la calle. Sería un efecto parecido a lo que ocurre durante las alucinaciones, en las que el cerebro cargado de emociones negativas sin poder tomar decisiones concretas rellena los vacíos mentales causados por la incertidumbre.