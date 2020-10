La rectora de la Universidad de Granada, atónita: “Dejan los bares abiertos y cierran las aulas"

Aranda, que definió de “segura” a la universidad, no se mostró nada conforme con esta medida y fue muy crítica con la decisión tomada en una rueda de prensa: “Dejan los bares abiertos y cierran las aulas, los seminarios, las bibliotecas y los laboratorios”.

Elias Bendodo, el consejero de Presidencia, y Juan Marín, vicepresidente de la Junta, anunciaron que la Universidad de Granada dará las clases de manera telemática durante 15 días desde este jueves . Además, también confirmaron la aprobación de un ‘toque de queda’ en los colegios mayores y residencias universitarias, de donde los estudiantes no podrán salir más allá de las diez de la noche.

“Para esta rectora y esta institución nos sorprende y nos entristece cómo se valora lo que es una universidad del prestigio de la Universidad de Granada, que lo va a seguir teniendo, no me cabe duda porque nos crecemos y mantenemos los retos como entiendo que debe ser una institución moderna como la nuestra”, argumentó la rectora, que destacó que cumplen con los protocolos tras la inversión de dos millones de euros.

Aranda volvió a insistir en la labor que mantienen para la formación de la sociedad: “Formamos a las generaciones futuras como profesionales y personas pero parece que es mejor que vayan a los bares, a las cafeterías o al ocio nocturno”.

La rectora, asimismo, pidió que se les trate con “el respeto y el rigor” que merecen, ya que, según ella, si los datos lo avalaran, lo entendería. “Por ahora no los hay, con estas cifras no entendemos la decisión. Nadie me ha informado de nada”, finalizó.

Actualmente la ciudad de Granada ha superado los 500 contagios por cada 100.000 habitantes, siendo la primera de las capitales andaluzas en conseguirlo.