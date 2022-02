"Valoro más estar vivo": la reflexión de Antonio Resines antes de su hospitalización por covid-19

El actor Antonio Resines fue dado de alto el pasado jueves tras permanecer 48 días ingresado por complicaciones derivadas del coronavirus. Antes de todo esto, el intérprete viajó hasta Costa Rica para grabar un programa de Planeta Calleja, que este lunes se ha emitido y donde ha hecho una reflexión sobre su salud.

En un momento del programa Resines ha recordado al conductor del formato, Jesús Calleja, cómo le detectaron un cáncer y una angina de pecho al mismo tiempo.

“Llevaba tiempo como que me quemaba”, ha contado. “El caso es que lo dejo pasar. Me caigo de una moto, me rompo la mano, y cuando voy al hospital me dicen que tengo anemia y que estaba perdiendo sangre por algún lado”. “Salí y me dijo el médico: Te voy a dar una noticia buena y una mala. Tienes cáncer, pero está muy bien situado”, ha revelado.

El intérprete ha señalado no le dieron “quimio, ni radio”. “Cuando voy a hacer el preoperatorio, entro con el anestesista y me dice: ‘A ti te pasa algo, vete a cardiología’. Y ahí sí me metieron directamente al quirófano”, antes de la operación de colon, “porque no hubiese aguantado la operación”, como él mismo ha relatado.

Resines ha añadido que ya “está bien” y que se hace revisiones todos los años. “Como recomendación a todo el mundo: A partir de los 50 años hay que hacerse una colonoscopia cada dos o tres años. Si te detectan un cáncer a tiempo te salvas, si no, no”, ha pedido.

Tras estas palabras el actor ha confesado que estos problemas de salud han cambiado su forma de ver la vida. “Sin darle mucha importancia y sin ponernos trascendentales, sí, yo me he dado cuenta de lo que vale un peine”, ha confesado.

“Valoro muchísimo más el estar vivo. Es que antes no lo piensas”, ha resaltado. Y ha concluido el tema: “Yo sí he empezado a valorar seriamente que aunque esté acojonado aquí arriba aquí se está de puta madre. Y esto yo no tengo ningunas ganas de perderlo”.