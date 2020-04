La reflexión de 'El Loco' Gatti, colaborador de 'El Chiringuito', desde el hospital: "Un día estás y al otro te fuiste"

‘El Loco’ Gatti, el exfutbolista y colaborador de El Chiringuito de Josep Pedrerol, habló este miércoles con el presentador sobre cómo está viviendo su ingreso hospitalario a causa del coronavirus.

El argentino afirmó que se encontraba bien y con ganas de salir. “Nunca estuve en peligro, nunca”, aseguró, aunque sí que reconoció que estos sustos sirven para comprobar que “uno no es imbatible”.

“Miedo nunca he tenido, lo que me envejece mentalmente. Estoy viendo cosas que pensé que nunca las iba a ver. No es fácil. Pero me vino bien pasar esto para hacerme más fuerte y aprender de la vida porque un día estás y al otro te fuiste”, comentó el exfutbolista, que cree que la semana que viene le darán el alta hospitalaria.

Gatti también narró que él nunca tuvo síntomas muy fuerte: “No tuve nada, eso me sorprendía. Tos he tenido siempre en mi vida, es una costumbre mía, pero cero dolor y fiebre”. Además, bromeó con Pedrerol que el causante había sido un arroz negro que comió en la cena de fin de año de El Chiringuito.

Durante estos días de aislamiento hospitalario, el colaborador afirmó haber pensado especialmente en su mujer y sus hijos, que siempre han estado con él. Por ello, anunció que en cuanto le den el alta hará un viaje a Argentina.

También aprovechó para agradecer el trato del personal sanitario, al que catalogó de “maravilloso” y afirmó que para él, la situación es como si fuera un sueño temporal y que se tiene que acabar para empezar otro. “Se volverá a reír, a ser libre, a hacer un vida normal”, indicó.

Además, concluyó la conversación mandando un mensaje de optimismo: “Hay que tener esperanza siempre. Me gusta vivir y uno tiene que luchar por eso, por la vida, no hay nada mejor que la vida”.