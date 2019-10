La reflexión de Jordi Évole sobre Cataluña que ha encandilado a Julia Otero

La sentencia del procés y los gravísimos disturbios vividos en la última semana en Cataluña han copado la actualidad informativa de los últimos días.

Son muchos los análisis que han aparecido en los medios de comunicación y, uno de los últimos, el del periodista Jordi Évole, expresentador del programa Salvados de LaSexta, que ayer sábado publicó la siguiente reflexión en su columna semanal en La Vanguardia.

Bajo el título Cambio climático, tsunami o la tormenta perfecta, Évole cree que Cataluña está sufriendo las consecuencias de un “cambio climático” que nació “hace ahora dos años” cuando se comenzó a fraguar “el engaño que se ha ido confirmando de manera diáfana”.

“La frustración por lo que pudo haber sido y no fue ha llevado a una parte del independentismo (minoritaria si quieren, pero con tendencia a crecer) a no confiar en sus líderes, y ha decidido pasar a la acción, al margen de instituciones, partidos políticos o entidades que hasta ahora lo canalizaban todo”, reflexiona el periodista.

Évole apunta a que “cada vez son más (y más jóvenes) los independentistas que te dicen que se han cansado de ir con el lirio en la mano, que no quieren que les tomen el pelo, y que si tiene que arder Cataluña no sé cuántas noches seguidas, pues que arda, aunque ellos no participen en la movida”.

Para el periodista, Torra es “el hazmerreír (o el hazmellorar) incluso entre los suyos” y esa es la razón de que algunos “prefieran obedecer las órdenes de un nuevo ente como Tsunami Democràtic antes que volver a creer en sus políticos”.

A ello, indica Évole, se suma la incapacidad de formar un Gobierno en España “dispuesto a negociar con formaciones independentistas”. “Y para colmo de la irresponsabilidad, convocan unas elecciones generales en un momento como este”, agrega.

Un artículo que concluye con la siguiente metáfora: “El cambio climático es una realidad. Y a unos cuantos ya no les importa que un tsunami, o una especie de poder en la sombra sin nombres ni apellidos, marque los próximos pasos. Entre todos están poniendo las condiciones idóneas para una tormenta perfecta”.

Un texto que ha suscrito en todas sus palabras una periodista que Évole conoce bien, Julia Otero, presentadora de Julia En La Onda de Onda Cero, que ha compartido el artículo con la siguiente reflexión en Twitter: “Suscribo tus palabras. Y añado que muchos nos sentimos forasteros. Aquí y allí, en todas partes, como El Extranjero de Camus”.