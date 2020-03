La reflexión de la hija de un médico que todos deberíamos grabarnos a fuego: "A él, ¿quién lo protege?"

“Aún no se sabe si alguno de los 8 posibles casos que ha atendido esta noche es positivo, y necesita descansar. Y prefiere descansar en el garaje que ponernos en peligro”, escribe la mujer.

En un hilo de Twitter que acumula cerca de 8.000 retuits y 11.700 ‘me gusta’, Mollo lamenta que haya gente que siga yendo al centro de salud pese a tener síntomas. Ante esta situación, su padre ha pedido a la familia que le monten una cama en el garaje para no tener que estar en contacto con ellos.

quiere estar el menor tiempo posible cerca de nosotras y compartir pocos espacios mientras esto dure. Porque aún no se sabe si alguno de los 8 posibles casos que ha atendido esta noche es positivo, y necesita descansar. Y prefiere descansar en el garaje que ponernos en peligro.

“Nos protege. Pero a él, ¿quién lo protege? Si los de hoy son negativos, ¿los de mañana lo serán también? Si entre los de hoy hay positivos: otro médico en cuarentena, otro sanitario menos”, reflexiona.

Mollo explica que se ha decidido a escribir esos mensajes porque intenta utilizar cualquier altavoz para tratar de concienciar de que hay que cuidar al sistema sanitario y que eso empieza por cuidar al personal sanitario.

“Así que por favor: si tienes síntomas, NO acudas a urgencias. Llama a los teléfonos habilitados. Y no salgas de casa. Si no tienes síntomas, sé responsable. Evita aglomeraciones, ocio innecesario, viajes y visitas a personas de riesgo. Haz todo lo que esté en tu mano para frenar la curva”, pide.