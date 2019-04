La reflexión de Patricia Montero tras ser madre: "No es depresión postparto, pero..."

A post shared by Patricia Montero (@patrymontero) on Apr 4, 2019 at 12:17pm PDT

View this post on Instagram

″¿Dónde está mi barriga? No es depresión postparto, pero como sé que no soy la única me apetece compartir con vosotras que sí, ¡echo de menos mi barrigón! Pensaréis... pero si embarazada te sientes pesada; tienes constantes dolores; pareces una ballena; no duermes porque no paras de ir al baño; se hinchan los pies a lo frodo....

Pero yo estaba feliz con todo eso. Me veía preciosa y no podía parar de tocar mi barriga. Un bienestar físico, pero sobre todo emocional. Ese ‘me da igual todo’, esa sonrisa contante. Sentir a mi bebé dentro, cada movimiento, cada patada, cada pensamiento imaginando cómo sería su carita. Todas esas emociones únicas, esa espera, esos momentos ya son pasado y no volverán... pensarlo me da nostalgia, no lo puedo evitar.



Probablemente vuelva a ser cosa de las hormonas, pero tengo a Álex asustado pensando en otro embarazo. Se me pasará, se me pasará. Ahora toca disfrutar y exprimir cada segundo. Manteniendo todo ese viaje (embarazo) y lo que me hizo sentir como un recuerdo imborrable, que nos ha regalado algo muchísimo mejor, una princesa llamada Layla que solo ha sumado más felicidad a la #AdroverMonteroFamily”, ha escrito la intérprete.