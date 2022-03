La reflexión de Penélope Cruz sobre la salud mental en 'Lo de Évole'

“A mí fíjate que es, de todo lo que le pueda pasar a alguien, es lo que más compasión me despierta”, ha continuado la intérprete. “Quizás porque lo entiendo, porque aunque no haya vivido cosas my extremas, sí he conocido a gente que las ha vivido delante de mí”, ha señalado. “Es un tema que a mí me importa mucho”, ha destacado.

Tras las palabras de Cruz, la actriz Ariadna Gil ha apuntado que “sí que hay un momento que vives y que te das cuenta de que tú no lo puedes ya gestionar”. “Y yo por supuesto cuando me di cuenta de que no podía sobrellevar una situación determinada, un dolor determinado, busqué ayuda, me medicaron, me ayudaron, me ayudaron a que yo pudiera volver a la realidad, porque lo que pasa es que uno pierde un poco todo, todo se distorsiona un poco y eso es un problema enorme”, ha explicado.