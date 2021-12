La reflexión de Raquel Sánchez Silva sobre las redes y la salud mental

La periodista ha afirmado que considera que “esto acabará regularizándose, es que se tiene que regularizarse”. “Es imposible que siga siendo ese lugar en el que todo vale”.

“En mi caso me ha cogido con una edad en la que me puede doler, pero no me puede derribar”, ha apuntado. “Pero tenemos unos números de suicidio adolescente, unos problemas de depresión en críos que es suficientemente importante como para que darse cuenta de que no se puede dejar que eso siga creciendo a expensas de la salud mental de las personas”, ha afirmado.

Además, la periodista considera que esto se ha contagiado a la prensa. “Ha sido un efecto contagioso y la búsqueda del click y esa forma de expresarse, etcétera. Y eso también para una profesión que amo como es el periodismo pues sí ha sido al final doloroso en algunos casos”, ha contado.

“Cada uno hace lo que decide hacer y se tiene que hacer responsable de ello. A mí ya no me vale el ‘como lo decía todo el mundo’, porque hay demasiado en juego”, ha concluido.