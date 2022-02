La reflexión de Severo Ochoa en 1976 que valdría para hoy día

Una reflexión de 1976 del médico español y Premio Nobel de Medicina en 1959, Severo Ochoa, se ha viralizado en las últimas horas después de que se recuperara para redes sociales.

Durante una entrevista en A fondo de TVE, el investigador español quiso poner énfasis en la importancia que tiene la ciencia y los científicos para el avance de un país. Asimismo, reivindicó un mayor esfuerzo económico para este tipo de actividades.

“El científico no surge de la nada, surge de un ambiente que hay que crear. Su creación requiere de un esfuerzo grande y dinero, no cantidades tremendas. Muchas veces se escudan aquellos que no hacen ciencia porque no son capaces de hacerla diciendo que no tienen capacidades económicas, pero una persona con gran capacidad puede hacer mucho con pocos medios, aunque medios siempre hacen falta”, comenzó.

Para Ochoa, tal y como indicó, se necesita desde educación primaria, que encauce a las personas por el camino de encontrar cosas nuevas, a una formación universitaria que cristalice esas aspiraciones y deseos.