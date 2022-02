La reflexión de vida de Nadal con la que (nuevamente) se lleva los elogios de Twitter

Rafa Nada, en rueda de prensa. ATP

Rafa Nadal sigue batiendo sus propios récords y este fin de semana ganó el torneo de Acapulco, consolidando así el mejor inicio de toda su carrera. Lleva ya tres títulos, este último en México -que se llevó por cuarta vez tras derrotar este domingo al británico Cameron Norrie- el Open 250 de Melbourne y especialmente el Abierto de Australia, que le convirtió en el tenista masculino con más Grand Slam de la historia.

Pero si Rafa Nadal es reconocido en todo el mundo en el aspecto deportivo también lo es en el plano humano. El tenista español siempre se ha caracterizado por su humildad y por tener los pies en la tierra, algo muy elogiado siempre por sus seguidores.

Tras su victoria en México, Nadal dejó un discurso que ha sido aplaudido en las redes sociales por hacer una reflexión sobre la vida y los componentes que él lleva a cabo en su día a día. Conceptos como actitud positiva en cada momento, ya sea tanto en la pista como en su vida personal, la ejemplaridad que desprende y la mentalidad que tiene fueron la clave en una respuesta en conferencia de prensa.

“Nadie es ejemplar en todos los sentidos. Todos cometemos errores. Lo importante es que no sean muy grandes y no repetirlos”, comenzó Nadal tras ganar su tercer título del año. “Al final siempre lo he dicho, lo primero es valorar la suerte que tenemos los tenistas profesionales. En este caso, hablo por mi. Yo me considero un súper profesional, porque es algo muy importante de mi vida y de mi trabajo”, continuó el tenista español.

Contestaba Nadal así a una periodista mexicana que le preguntó que “de dónde sacaba las fuerzas no solo deportiva sino como persona”.

Por otro lado, Nadal recordó que “he tenido mucho éxito y creo que seria muy desagradecido si tuviera una actitud negativa o romper raquetas. Hay mucha gente que realmente la está pasando mal y no me parece que a gente que la vida le sonríe en todos los sentidos no valore la suerte que tiene”.

Publicidad

❤️🎾 ¿Qué es el éxito para @RafaelNadal?



😊👏 Nada lo detiene... ¡196 segundos que merecen la pena escucharlos aunque sea una vez en la vida!



😍🙌 ¡Ojalá todos pensáramos como él! pic.twitter.com/hPsQfWhsb2 — Carrusel Deportivo (@carrusel) February 27, 2022

Para Nadal hay valores más allá del éxito y de su propia profesión: “Es una premisa que siempre la he tenido presente y supongo que recibí la educación desde pequeño y son valores que se quedan por el resto de tu vida. He creído en ellos y en mi vida he tenido autocontrol. Creo que no me he sentido muy especial cuando las cosas van muy bien ni muy desgraciado cuando las cosas no salen. Siempre un estado emocional más o menos intermedio y ver las cosas de forma mas relajada”.

Estas reflexiones le valieron a Nadal muchos mensajes de elogios por parte de los usuarios de las redes sociales, que siguen viendo en el tenista manacorí un referente no solo deportivo.

Para ponerlo en bucle! Grande @RafaelNadal Ejemplo entre los ejemplos 🔝🔝👏👏 https://t.co/pER6Ep9x6S — Roi Sánchez (@roisanchezs) February 27, 2022

Equilibrio y a seguir trabajando. https://t.co/aXeJektBBx — Fran (@Fran_infante8) February 27, 2022

No eres un ejemplo @RafaelNadal, eres el padre de España 🇪🇸! https://t.co/ygiGEeO93P — Karnage FCB (@Karnage1998) February 27, 2022

Lección de vida. https://t.co/i4mn885VPm — Adrián Ruiz Rocamora (@AdrianRuiz94) February 27, 2022

Madurez y ejemplo a seguir!! Envidia de carácter!!! https://t.co/l6xkVfCQxQ — silvia ceruelo abajo (@s_ceruelo) February 28, 2022

Respuesta para ver en bucle... Todos los españoles deberíamos ver estos tres minutos atentamente y sacar pecho con este mallorquín que SI nos representa... Grande @RafaelNadal https://t.co/r8y2ZQW0wm — Carlos Cou ⚽⚽ (@ccougrande) February 28, 2022

Qué grande! Merece la pena escucharlo #RafaNadal https://t.co/YXf6VOY0Tp — Miriam Morales Lara (@Miriam_Mor) February 27, 2022

Echaremos de menos hasta sus ruedas de prensa 🙌 #Ejemplar como siempre 👏👏 https://t.co/2mbBeQQMFU — J.C Herrero (@Insurrecto76) February 28, 2022

Gracias @RafaelNadal por tanto que nos das en lo humano y en lo deportivo https://t.co/HWIb438A4z — saradeGP (@GpSarade) February 28, 2022