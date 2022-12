La reforma de la sedición encara otro día clave con la malversación en el centro del debate

By Carlos Lujan/Europa Press

By Carlos Lujan/Europa Press

El PSOE, que junto con Unidas Podemos impulsa el cambio legal para que el delito de sedición se convierta en uno de desórdenes públicos agravados, no cuenta tan claramente con su socio de Gobierno para afrontar la otra reforma del Código Penal que pide ERC, la del delito de malversación .

Como los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page , y de Aragón, Javier Lambán , dos de los barones socialistas más críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez. Page, precisamente, se mostraba confiado este jueves en que el Gobierno central “se mantenga en la posición de no tocar” lo relacionado con los delitos de corrupción en el Código Penal, y subrayaba que cuando se indultó a los líderes del procés se “excluyó el delito de malversación porque entraba en el ámbito de la corrupción”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió este martes la puerta a hacerlo , aunque dejó claro que en cualquier caso no habrá ningún retroceso en la lucha contra la corrupción, un mensaje en el que ha incidido este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Bruselas.

Yolanda Díaz habla claro en nombre de Unidas Podemos

Así, mientras Pedro Sánchez se abría a reformar el delito de malversación, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha afirmado que Unidas Podemos (UP) no va a presentar enmiendas sobre ese delito: “Soy clara. Unidas Podemos no formula enmiendas con un tipo penal conocido como malversación”.