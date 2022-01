La reforma laboral, en tiempo de descuento y sin los votos garantizados

No obstante, Belarra ha avisado en TVE de que es prioritario “que los socios estén”. Lo cierto es que mientras los socialistas insisten en que el decreto debe convalidarse sin cambios y no quieren desechar a ningún partido, Unidas Podemos sigue apostando por el aval de ERC y los comunes han apelado a la responsabilidad.

El portavoz de Cataluña en Comú, Joan Mena, ha reconocido que este jueves “no se vota toda la reconstrucción de derechos laborales” que pretende hacer la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “sino que cabe la posibilidad de negociar la mejora de otras leyes vinculadas con los derechos laborales”.

En el Congreso fuentes de Unidas Podemos confían en que la visita de Díaz a Cataluña “haya dado sus frutos” aunque la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha avisado de que a día de hoy el voto es en contra y ha criticado el “inmovilismo” del Gobierno que “no quiere negociar”.

“El Gobierno sigue inmóvil, no quiere negociar con ERC y admitir que hay margen de mejora. Si no quiere negociar, no va a tener al apoyo de ERC. No vamos a asumir imposiciones, de esto es así o no es”, ha expresado claramente Vilalta.

Unas declaraciones que se producen horas después de que Rodríguez haya incidido en una entrevista en Antena 3 que no se está “en un caso de tramitación de la normativa, solo en decir sí o no a algo que está ya en vigor.”

“Para que nos comprendan; esta no es una norma que estemos negociando o trabajando si no que es fruto del acuerdo del Diálogo Social... Y ahora el Gobierno pide, de la mano de los sindicatos y también de la patronal, que los grupos políticos la validen”, ha puntualizado.

De hecho, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha salido también en defensa de ese acuerdo y ha pedido “altura de miras” a partidos como ERC, PNV, EH Bildu y BNG para que no cometan una “torpeza histórica”, ya que el decreto no supone el “punto final” en materia laboral.