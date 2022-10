La reina Letizia rompió todo el protocolo para abrazarla y ahora ella cuenta qué pasó justo después de ese momento

“Señora, pero no llore”, le dijo Letizia. “No, no voy a llorar pero chapó por todo lo que hace y ayuda”, replicó la mujer entre los aplausos del público. Tras este, Maruja le pidió otro abrazo a la presidenta del banco Santander, Ana Botín.

En una entrevista con el citado medio, Maruja ha revelado ahora que el “entusiasmo al abrazar a Letizia” sí la hizo llorar. “Yo no he montado nada. Todo ha sido verdad: he hecho lo que mi corazón me ha mandado”, ha contado.