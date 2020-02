Las periodistas de la Cadena Ser, Onda Cero y RNE Àngels Barceló, Julia Otero y Pepa Fernández respectivamente fueron a divertirse este miércoles a El Hormiguero (Antena 3) como celebración del Día Mundial de la Radio.

Las locutoras coincidieron cuando dijeron que había competencia entre las empresas, pero que ellas tenían buena relación y que compartían las mismas inquietudes o alegrías y sufrían por los mismos problemas, como por ejemplo, que no fuera el entrevistado.

Otero se acordó en ese momento que Pablo Casado no iba a su programa. Barceló, que también afirmó que el líder popular no visitaba su espacio, reivindicó junto a la periodista de Onda Cero que acuda a sus entrevistas.

Pablo Motos, que a él si le va Casado pero no le va Pedro Sánchez, les preguntó si habían podido entrevistar al presidente del Gobierno. Ambas dijeron que sí, aunque Barceló añadió que a ella no le visitó en su día Rivera.

“Ustedes dirán, pues normal que el político exija donde ser entrevistado. Yo les digo no, en su sueldo les entra como persona pública y dirigente acudir a todas las entrevistas de todos los medios. Me acuerdo de un día en el que Luis del Olmo después de entrevistar a Aznar, como este no iba al programa de Iñaki Gabilondo, tuvo el arrojo de decirle que por qué no iba al programa de su compañero. El expresidente no contestó”, afirmó con rotundidad Otero.

Barceló contó que además de no querer ir les están mareando hasta que les dicen que no.