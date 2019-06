La reivindicativa razón por la que Merche se tiñó de rubia

A post shared by Merche Oficial (@mercheoficial) on Mar 8, 2019 at 11:17am PST

Estas ideas forman parte también de la mentalidad que ahora mismo afirma tener la cantante: “Estoy en un momento ahora de no hacerme la tonta por nada. Siempre he tenido una actitud de vida, por mi forma de ser, que a veces me he hecho la tonta y hay cosas que me han molestado y he mirado para otro lado, ya no tengo ganas, ahora estoy muy contestona y no me callo nada”