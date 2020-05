La reprimenda de Edmundo Bal a todos los diputados por lo que se ve en esta imagen

Sonora reprimenda del diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal, a sus colegas diputados este miércoles en pleno debate por la prórroga del Estado de Alarma.

Como se ha publicado en el BOE, a partir de este jueves será obligatorio portar mascarillas en espacios abiertos y fija que deberán usarse en espacios cerrados y en la calle cuando no se pueda garantizar la distancia mínima de seguridad de dos metros.

“Se dispone, con carácter general, el uso obligatorio de mascarillas en personas de seis años en adelante en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros, siendo recomendable su uso para la población infantil de entre tres y cinco años”, se puede leer en el BOE.

Algo que, de momento, no han aplicado en el Congreso de los Diputados y que ha llamado la atención de Bal: “Se llama mascarilla. Está para ponérsela. No veo a nadie en este espacio cerrado, salvo a algunos pocos, que nos pongamos la mascarilla y le pedimos a la ciudadanía que, a partir de mañana, en espacios cerrados y donde no se respeten las distancias de confinamiento se la pongan. Pues a ver si damos ejemplo”.