La reprimenda de Manuela Carmena a este concejal de C's durante un Pleno del Ayuntamiento

Sergio Brabezo, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, ha compartido, a modo de queja, un vídeo en su cuenta de Twitter en el que se ve cómo la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, le reprende en su última intervención de la legislatura.

Brabezo quiso tener unas palabras de despedida porque abandona el Ayuntamiento de Madrid y, pese a que había estado debatiendo con Inés Sabanés, le dio las gracias “por ser un gran rival político”. “Sabe que le tengo un cariño especial personal, político es otra cosa. Y darle las gracias a todos los compañeros y concejales de este Ayuntamiento de Madrid”.

Sin embargo, las palabras del concejal pasaron de ser amables a ser políticas: “Sí que, déjeme, ya que tengo tiempo, voy a decir una cosa de ámbito político, pero que para mí es importante. Me gustaría que, para el próximo alcalde, espero que sea la señora Villacís, Cibeles no vuelva a ser el altavoz ni de golpistas ni de separatistas. No puede volver a serlo, no puede volver a serlo”.

Brabezo iba a continuar, pero Carmena decidió interrumpirle. “Señor Brabezo, me va a permitir, vamos a dejar...”. “Estoy dentro de mi turno”, se quejó el concejal de Ciudadanos.

“Sí, ya lo sé”, le contestó Carmena, “pero el uso de la palabra se lo hemos concedido para participar en este segundo debate y usted lo que ha dicho es que quería hacer una despedida”.

“Es que se está consumiendo mi tiempo”, seguía quejándose Brabezo.

“Bien, no es el tenor de la despedida el tenor del alegato político que acaba de hacer usted”, le ha reprendido la alcaldesa.

“Sí, pero yo estaba en mi tiempo, tenía tres minutos”, respondió el concejal. “Quiero decirle una cosa, señora Carmena, si cuando los demás portavoces también hacen uso de su palabra para hablar de cosas que no son de la proposición, como la señora Rita Maestre, que está en su derecho, no me corte mi derecho”, se ha quejado.

Brabezo finalizó “dando las gracias a todos y cada uno de los concejales” a los que emplazó a verse “en la Comunidad de Madrid”.

Pero Carmena no quiso dejarlo ahí y matizó:

“Para que quede claro, yo creo que en el alma de todos está claro que un modo de cortesía, de compañerismo, es una despedida que no tiene que ver con un alegato político precisamente contra los compañeros de los que se despiden. Son cosas absolutamente contradictorias. Lo que estamos buscando es que haya ejercicios de urbanidad, cortesía y compañerismo. Señalo que cuando se convierte en un alegato político pierde el motivo por el que les he dado la palabra para hacer esta despedida. Simplemente, me da mucha pena que se despidan ustedes tanto, porque igual vamos a venir otro día. Así que yo diría que dejen ustedes un poquito y así reflexionan a ver si podemos hacer una despedida en la que nos tomemos todos un café diciéndonos cosas agradables y no aprovechando para hacer descalificaciones políticas. De verdad, no vale la pena. Es absolutamente penoso que se diga que aceptemos las descalificaciones sistemáticas de lo personal para el discurso político”.

Puedes ver el momento en este vídeo, a partir del minuto 7:08:00.