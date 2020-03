"Esto parece un cine porno": así solventó Broncano el primer programa de 'La Resistencia' sin público

El coronavirus ha dejado vacías de público las gradas de los programas de televisión, desde el programa de Ana Rosa Quintana a El Hormiguero, pasando por La Resistencia.

“Es raro porque no se oye el aplauso del público”, reconoció David Broncano antes de salir. “Igualmente creo que se puede hacer el programa. Hay que entretener a España. ¡Os vamos a entretener queráis o no! ¡Si queréis estar tristes me coméis los huevos!”.

En el programa del humorista, que se graba en un teatro, la interacción con el público es fundamental desde el minuto 1 con los insultos iniciales que dedican al humorista. Como este miércoles las butacas estaban vacías, el programa lo solventó colocando a una compañera de vestuario soltándole burradas a Broncano.