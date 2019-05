La respuesta de Ana Milán a una tuitera: "La homosexualidad está normalizada para todo el que tenga dos dedos de frente"

Ana Milán no duda en utilizar sus redes sociales para defender sus ideas. Lo hizo para responder a un hombre que se propasó con ella, para criticar la detención de Willy Toledo o las palabras del Papa sobre la homosexualidad. y no es la primera vez que salía a defender al colectivo LGTBI.

Después de contestar a una mujer que afirmaba que “los homosexuales iban a ir al infierno”, ha repetido la estrategia ante el comentario de una tuitera que se cuestionaba ” si nos están metiendo hasta por los ojos la homosexualidad y no nos damos cuenta”.

“Ya se dieron cuenta que en cada una de las series originales de Netflix hay una pareja gay? No que tenga nada en contra de ellos, pero llega un punto que me pregunto, si no nos están metiendo hasta por los ojos la homosexualidad y no nos damos cuenta?”, dice el tuit de @SalazarMaLou.