La respuesta de Casado cuando Herrera le pregunta si Ayuso puede acabar expulsada del PP

Casado ha afirmado que está “decepcionado”, pero con la “conciencia tranquila”. y ha asegurado que lamenta mucho “lo que está sucediendo”. “Lo que pasó ayer es algo que no merezco”, ha llegado a decir.

El líder del PP también ha hablado sobre el futuro de Ayuso dentro de la formación. Al ser preguntado por si se le ha abierto un expediente de expulsión del partido a la presidenta madrileña, Casado lo ha negado.

“Se ha hecho un expediente informativo para culminar la información que tenemos y dilucidar qué es lo que ha sucedido. En base a los estatutos, lo que se dice es que no se puede difamar ni calumniar a un compañero del partido públicamente como se hizo ayer”, ha asegurado.

Se ha mostrado partidario de un resolución rápida para beneficio primero de los afiliados del PP y segundo de los españoles.

De los afiliados, Casado ha señalado que no se merecen este espectáculo bochornoso porque “el PP es un partido que tiene 24 víctimas del terrorismo, ha sacado a España de dos crisis económica, ha parado dos intentos de sedición en Cataluña y País Vasco y tiene 40 años de historia”.

“Los españoles necesitan una referencia honesta y ejemplar de la política más allá incluso de la posición de liderazgo político. Quiere que saquemos a España de esta crisis”, ha continuado.

Casado ha opinado que lo tienen que hacer juntos y se ha comprometido “a resolver esta cuestión, a unir el partido y a dilucidar todo lo que ha podido haber”.

“Si no ha habido nada y todo se explica, seré el primero que diga que se presente quién quiera al congreso del PP en Madrid y tendrá todo mi apoyo, como lo ha tenido como presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero yo necesito, por mi obligación y mis principios para mirarle a la cara a mis hijos, garantizar que ningún ayuntamiento y comunidad autónoma del PP ha cometido una práctica corrupta o no ejemplar. Para eso me presenté y para eso estoy en política”, ha contado.

Herrera le ha preguntado finalmente si “tiene pegamento para pegar los trocitos de los jarrones que se caen de las vitrinas”. “No hay mejor pegamento que la transparencia y responsabilidad y estoy seguro que muy rápido podremos recuperarlo”, ha sentenciado.