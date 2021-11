La respuesta de Cayetana Álvarez de Toledo tras negarse a usar pinganillo en la televisión catalana

La diputada y exportavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, está en plena promoción de su nuevo libro, Políticamente indeseable. Con este motivo acudió al programa FAQS de la televisión autonómica catalana TV3, donde ha levantado polémica antes incluso de comenzar la entrevista.

“Ustedes han decidido que esta entrevista se desarrolle en catalán, me han llamado muy amablemente del programa para preguntarme si quería utilizar un pinganillo”, comenzó Álvarez de Toledo.

“Yo he explicado que no quería un pinganillo, yo espero entender prácticamente todo lo que usted me diga, quizás haya alguna cosa que no, pero que no utilizaría un pinganillo porque entre españoles no utilizamos pinganillos, que eso es como dar a entender que somos extranjeros entre nosotros o que el castellano es una lengua extranjera en Cataluña”, señaló la diputada del PP.

De esta forma continuó Álvarez de Toledo durante casi un minutos y cuarenta segundos, según ha publicado ella misma este domingo en su cuenta de Twitter. El vídeo del momento que ha subido a la red social del pájaro azul ha acumulado a lo largo del día más de 15.000 me gusta y miles de compartido.

“El castellano es no solamente la lengua común, que nos permite a personas como usted, como yo, como a todos los catalanes, todos los españoles, incluso más allá de España, comunicarnos entre nosotros, sino que, en este caso, además, es la lengua mayoritaria de Cataluña. Y por eso no he querido utilizar un pinganillo”, siguió afirmando.