La respuesta de Chanel al ser preguntada por cómo se define políticamente

Sobre la polémica que existió por la letra de la canción de SloMo, la artista ha afirmado que “una cosa es un sugar daddy y otra decir daddy”. “También me parece muy fuerte que una mujer diga que otra no es feminista por vestir con media nalga fuera”, ha añadido.

Además, ha confesado que de pequeña sufrió mucho racismo: “Tenía mucho miedo. Incluso llegaba a creer lo que me decían, y pensaba ‘Claro, este no es mi país. Soy menos que los demás’. Pero con la educación que he recibido en casa lo he superado. Para mí, ya es natural decir que soy española”.