La respuesta de cuatro palabras cuando a Bertín Osborne le preguntan si cambiará su voto

Pero el presentador ha asegurado en una entrevista en el diario ABC que esta vez no repetirá. Según ha explicado, su programa se volverá a emitir en Navidad y no le dará tiempo a hacer nada especial antes de las elecciones.

Luego, Osborne señala que votará al que le de “más confianza económicamente hablando”. “A mí la política me da exactamente igual. Si Pedro Sánchez da seguridad económica, a mí me da igual votarle”, asegura.

En este sentido, subraya que la actual situación política “es de broma” porque “todos anteponen su interés personal o partidista al interés general” y “dicen una cosa y luego la contraria”.

“No podemos estar en manos de gente que no se pone de acuerdo por temas personales o partidistas. No nos merecemos este gallinero. No se puede estar con un gobierno en funciones”, zanja.

Después de asegurar que tiene amigos hasta de Podemos, lamenta que “muchos imbéciles” digan que es machista.

″¡Joder, pues todo lo que hago es justo lo contrario! Estoy rodeado de mujeres en mi familia y el 85 por ciento de los empleados que tengo son mujeres. Las mujeres son mucho más responsables, duras y honradas que los hombres”, concluye.