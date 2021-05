La respuesta de Errejón cuando le preguntan si Pablo Iglesias y Podemos han fracasado

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha sido preguntado en una entrevista en la Cadena Ser si la salida de Pablo Iglesias se puede considerar como un fracaso suyo y de Unidas Podemos.

El exfundador de la formación morada ha comenzado diciendo que la política es un deporte muy duro y ha vuelto a incidir en la importancia de Iglesias en “el cambio político” que ha vivido España. “Ahora se merece toda la suerte y toda la tranquilidad que no le han dejado tener hasta ahora”, ha apostillado.

Tras estas primeras palabras, Errejón ha afirmado que no es un fracaso de Unidas Podemos: “No lo es. Fue un proyecto que no llegó a sus objetivos fundamentales. Tuvimos importantes diferencias que yo creo que se notan hoy en la forma de hacer políticas, pero no es un fracaso”.

Ha incidido en que “las personas están en política un tiempo, luego lo dejan y cuando lo hacen hay que tener el máximo respeto”. “Me escandalizaron ayer algunas de las reacciones que escuché porque cuando un dirigente político lo deja hay que pedir un respeto y desear suerte”, ha señalado.

Además, ha rechazado considerarse como el heredero o representante del proyecto morado. “No sería justo decir eso. El proyecto decidió mayoritariamente ir hacia un lugar que yo creo que no era el original pero que es perfectamente legítimo. Yo he pensado siempre de la misma manera. He intentado llevar mis ideas de forma justa y correcta adelante y eso es lo que intento hacer”, ha apuntado.

Errejón ha concluido reconociendo que está orgulloso del bagaje y de las cosas que tratan tanto en la política nacional como en la madrileña. “En la política y en la vida no se le puede dar a rebobinar y uno tiene que estar orgulloso del pasado y mirar al presente”, ha sentenciado.