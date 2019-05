La respuesta de Fran Rivera a todos los que le critican por sus palabras en 'Espejo Público'

Fran Rivera fue el centro de todos los focos este miércoles después de sus polémicas declaraciones en Espejo Público (Antena 3) sobre el suicidio de una trabajadora de Iveco. Casi 24 horas después de pronunciarlas ha decidido responder a todos sus críticos.

El diestro aseguró en el programa de Susanna Griso: “No es culpable, evidentemente, el malnacido que haya... Porque no es hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo”.

A Fran Rivera le han llovido muchas críticas hasta el punto de convertirse rápidamente en tendencia en la red social de Twitter. Políticos, actores, periodistas y entre otros muchos han atacado directamente al diestro.

Faltaba por ver la reacción del torero. Tras poner un tuit enigmático en la noche de este miércoles, Rivera se ha dirigido directamente y sin rodeos a todos sus críticos a primera hora de este jueves.

Con otro mensaje en esa misma red social, ha asegurado que “ver la realidad es mejor ver la manipulación”. A estas palabras ha añadido el vídeo del momento.