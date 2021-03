La respuesta de Gabilondo cuando se le pregunta si se fía más de Iglesias o de Bal

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Europa Press News via Europa Press via Getty Images Ángel Gabilondo, el pasado enero, durante un desayuno informativo en Madrid, en 2020.

Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a presidir la Comunidad de Madrid, ha enfatizado esta mañana que busca gobernar desde la izquierda pero sin extremismos. Por eso, ha tendido su mano a los votantes de Ciudadanos y les ha tratado de abrir los ojos para que vean su error, dice, sabedor de que las sumas son complicadas y puede que tenga que abrir el abanico de los pactos.

Usando su enseña de moderado, de nuevo ha rechazado alinearse con su rival por Podemos y vicepresidente del Gobierno saliente, Pablo Iglesias. “No comparto los planteamientos que se hacen en el terreno de la confrontación”, ha afirmado en una entrevista en el programa Hoy por hoy, de la Cadena SER.

“Desde la izquierda estamos llamando a una opción centrada y a pactar con las dos manos, pero evitando los extremismos”, ha remarcado. ”¿Qué definición es esa que describe la libertad olvidándose de la igualdad?”, ha se ha preguntado Gabilondo. “No es el dilema socialismo o liberad, o fascismo o comunismo. El dilema es si el Gobierno va en serio. El dilema es si ante la emergencia, se opta por un Gobierno serio o por uno con la ultraderecha”, defiende.

Gabilondo ha evitado decir si se fía más de Edmundo Bal ( el nuevo candidato de Ciudadanos) que de Iglesias, pero ha dicho que escucha a todos y que está más cerca de una opción de izquierdas que del mantenimiento del modelo actual. “Ese modelo no me gusta. nuestra opción es de progreso pero si no se plantea en términos equivocados”.