La respuesta de Iglesias a la pregunta más directa de Gonzo: “¿Te fías de Sánchez?”

Salvados estrenó el 2021 con una entrevista este domingo al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

Gonzo, el presentador del espacio de laSexta, le volvió a hacer una pregunta que ya le hizo justo antes de las elecciones del pasado mes de noviembre del 2019. ”¿Te fías de Pedro Sánchez?”, le dijo directamente.

Iglesias aseguró que en política no hay que fiarse de nadie, pero que eso no significa que no tengan una relación cordial e incluso buen rollo. El líder de Unidas Podemos apuntó la clave de su relación: “Que tengamos un gobierno de coalición no es que nos fiemos el uno del otro, es que hay una correlación de fuerzas que nos ha hecho ponernos de acuerdo, algo que nosotros quisimos desde un principio y que el PSOE no quiso nunca”.

“A partir de ahí tenemos una relación de fuerzas de gobierno. ¿En que se fundamenta? En una correlación de fuerzas y un acuerdo de gobierno firmado por los dos. Sobre esa base se construye la primera experiencia de gobierno de coalición en España desde hace 80 años, pero estoy exactamente de acuerdo con lo que decía hace un año y pico”, remató.

De esta forma, el político de la formación morada sigue pensando igual que hace más de un año, cuando ya le contestó a Gonzo que no se fiaba de Sánchez, pero que sí le iba a tender la mano independientemente de si ganaban las elecciones o no.

“Hay algo mucho más importante y es qué hacemos en este país cuando llega una desaceleración económica. En política no hay que fiarse de casi nadie, vamos a poner las condiciones por escrito y vamos a firmarlas para que después no haya dudas”, aseguró en esa entrevista Iglesias.