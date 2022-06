La respuesta de James Rhodes a este tuit arrasa y hasta Ione Belarra acaba interviniendo

“Olona hablar de proteger a los niños del abuso sexual me hace hervir la sangre”, escribió Rhodes antes de recordar que “Vox votó en contra de la ley de protección infantil”.

Olona hablar de proteger a los niños del abuso sexual me hace hervir la sangre. VOX votó en contra de la ley de protección infantil. Están usando un tema profundamente traumático simplemente para tratar de ganar votos. Son mentirosos e hipócritas #ElDebateDecisivo

Tras ello, una usuaria respondió: ”¿La leíste la ley antes de apoyarla? No el título, el contenido”.

Y la réplica del pianista no pudo ser más contundente: “Pues… Tiene mi propio nombre la ley. Entonces sí. He trabajado durante 4 años en ella”.

El propio Rhodes ha respondido a Belarra rápidamente: “Hiciste que sucediera. Siempre estaré agradecido por eso. Y no tengo haters. Son solo amigos que aún no me conocen”.