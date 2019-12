La respuesta de Leticia Dolera a este tuit sexual: ha necesitado solo ocho palabras

La actriz y directora Leticia Dolera ha respondido en Twitter de forma sutil al comentario de un usuario.

“Hola, Leticia Dolera si cobraras por las veces que me he tocado pensando en ti, podrías retirarte”, le ha escrito un tuitero.

Esta misma frase ha sembrado polémica en los últimos días porque fue lo que la reportera de Las que faltaban, Susi Caramelo, le dijo a Hugo Silva durante un evento. ”¿Tú eres consciente de que si cobraras derechos de imagen por todas las tías que nos hemos tocado contigo ahora mismo podría estar retirado y no tendrías que estar aquí en esta premiére?”, preguntó Caramelo.

Tras el revuelo, el actor salió en defensa de la cómica y le quitó importancia a la pregunta. “Soy fan de Susi Caramelo, me encantó la entrevista y no me sentí acosado en ningún momento... lo digo por si a alguien le interesa... CANSINOS”, respondió Silva.

Ahora, el usuario ha querido preguntarle lo mismo a Dolera, que ha respondido de forma sutil: “Mientras no me toques a mí, todo bien”. Una respuesta que tiene en pocas horas más de 1900 me gusta.