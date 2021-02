La respuesta de Lorena Castell a una seguidora que la criticaba constantemente

La colaboradora de ZapeandoLorena Castell contó este lunes en el programa de laSexta la respuesta que le dio a una hater que le hacía continuos comentarios negativos en Instagram.

En el programa estaban hablando de Mónica Carrillo, la presentadora de Antena 3 Noticias, que contestó este fin de semana al ataque de un espectador en Twitter. ”¿Cómo se llama la presentadora esta de Antena 3 que parece la Novia Cadáver en choni?”, preguntó el tuitero, que obtuvo la siguiente respuesta de la periodista: “Mónica Carrillo”.

Castell, entonces, quiso contar su última experiencia con una de sus haters más recurrentes. La colaboradora de laSexta señaló que este fin de semana había abierto su conversación y leyó todos los mensajes que le había dejado respondiendo a sus historias de Instagram.

“Siempre que me había comentado era para criticar. Me decía que me creía que era joven, que para estar así de fea como yo o que menuda chaqueta tan horrible. Todo era hater”, aseguró.

La colaboradora le contestó con un pantallazo rodeándolo con un círculo todo lo malo que le había escrito. “Fue como diciéndole que se lo haga mirar”, explicó.

Castell también relató que le había respondido la usuaria preguntándole que qué pasaba, que a ella también le daban sus seguidores su opinión. ”¿Pero todas las opiniones malas? Hacéoslo mirar”, concluyó.