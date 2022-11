La respuesta de Luis García Montero a Ayuso es para oírla: puede decirse más alto, pero no más claro

Después, el poeta cree que Ayuso comparte “circo comunicativo” con personajes como Trump o Bolsonaro. “Pierde el pudor, dice de todo, hace de todo, juega con bulos y no se avergüenza de nada. Cuentan mentiras, insultan, falsean datos... parecen capaces de todo. Se olvidan de hasta los muertos. Destruyen el bien común en favor de los amigos, los primeros y los hermanos. Compran jueces y juezas y dan por hecho que la gente se traga cualquier cosa. Pero de pronto hay un límite. Con los muertos no se juega. Con la vida no se juega. Con los ancianos no se juega. No se juega con la sanidad pública. Y entonces la gente se reúne en las calles, dice ‘ya está bien’ y pregunta ‘quién ha sido’”, expresa.