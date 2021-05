La respuesta de Miriam Díaz Aroca cuando le preguntan si está deseando vacunarse

La actriz Miriam Díaz Aroca ha dejado una curiosa respuesta cuando le han preguntado en un acto si está deseando que la llamen para ponerse una vacuna contra el coronavirus.

Aroca ha señalado que vacunarse “es una opción” y ha pedido “que la gente que quiera vacunarse se vacune y la que no, que no se vacune”. Tampoco ha dejado claro si ella se va a poner la inyección y ha comentado que su decisión “será la que tenga que ser”.

La intérprete ha observado “que los que opinan A no respetan a los que opinan B”, algo que no entiende: “Yo te respeto si tú no te la quieres poner y te respeto a ti que sí te la quieres poner”.

“Esto es una opción de vida y tiene que ser una opción como todo. Voluntario, como todo. Al dar esta respuesta, el reportero le ha preguntado si está a favor de las vacunas.

“Yo estoy a favor de la salud mental, emocional y física y las cosas que realmente nos hacen bien. Esa es mi opinión”, ha espetado.

Otra reportera le ha preguntado si le ha dado tranquilidad la vacunación a los mayores, grupo de edad que más ha sufrido los estragos de la pandemia, y si está feliz de poder abrazar a las personas ancianas sin que ello suponga un peligro.

″¿Y a todos los que no han podido recibir ni abrazos ni vacunas que han perecido? Y que la vacuna, para mí, la verdadera vacuna, además de, es un abrazo y es el contacto y es el decirte ‘te quiero’ y el ‘no te preocupes, no pasa nada, estoy contigo’. Esa ha sido la verdadera enfermedad. La verdadera”, ha afirmado.