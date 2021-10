La respuesta de Pepe Rodríguez a Eduardo Navarrete tras sus palabras sobre el precio de su restaurante

Pepe Rodríguez y Eduardo Navarrete no han tenido el mejor programa en cuanto a su relación se refiere. MasterChef ha arrancado este lunes con nuevas pruebas y nuevos expulsados, pero lo que más ha llamado la atención ha sido el cruce de comentarios entre el diseñador y el chef.

Era la primera vez que Navarrete estaba en el equipo de Miki Nadal, y así se lo señaló Pepe Rodríguez, ante lo que el diseñador resaltóque ya es “team Miki” y no habría cambiado de equipo. En ese momento, Juanma Castaño, el capitán del otro equipo durante al prueba de exteriores, apuntó que es el ”único que no ha tenido una prenda de Navarrete en todo el programa”.

“Si quieres yo te regalo una prenda de Navarrete”, respondió el jurado del formato de TVE en ese momento, lo que no se esperaba era el comentario que soltó entonces el diseñador: “Precio para todos los públicos. No como sus restaurantes, que he estado mirando y no me van a ver por allí, claro”.

″¿Te parecen caros?”, preguntó el chef, ante lo que Navarrete insistió, “bueno algo he oído, algo he oído Pepe”. “Oye, ¿cuánto valen tus prendas?”, cuestionó el chef, y Navarrete señaló que tiene camisetas por 50 euros y vestidos de hasa 800. ”¿Un vestido 800 euros?”, fue la respuesta de Pepe Rodríguez, lo que respondió entonces Navarrete hizo que David Bustamante se llevara las manos a las cara.

“Perdona, alta costura, cosido a mano, y horas. No como vosotros, que le dais la vuelta al solomillo, decís que se come poco hecho y ya está listo”, soltó el diseñador ante la cara atónita de sus compañeros.

Y el cocinero no se cortó en su respuesta: “Si es que a lo mejor te falta todavía meterte en una cocina profesional para que valores lo que hay detrás, y detrás de un gran restaurante para que justifique el precio. Yo jamás diría que una prenda es barata o cara, jamás, porque habrá un esfuerzo detrás, una creación, que valdrá lo que tenga que costar”.