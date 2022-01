La respuesta de Raphael cuando Ana Pastor le pregunta por el franquismo

El programa El Objetivo, que conduce Ana Pastor, ha regresado este miércoles con la visita de Raphael. El cantante, que estrena estos días Raphaelismo, la serie documental de Movistar+, ha respondido de forma muy clara cuando la periodista le ha señalado que en España se le “asimilaba con el franquismo”.

El cantante ha recordado que nació durante la dictadura de Franco y ha apuntado que ha tenido “la oportunidad de estar en un país que ha cambiado muchísimo” y ha vivido “con todos”.

“Yo no he tenido problemas, afortunadamente, estaba Franco, vino la democracia, los reyes y yo he vivido en paz”, ha afirmado.

Además ha explicado que “profesionalmente” no quiere ser de “ningún partido”. “No debo de meterme en esas cosas. Tengo mis sentimientos, por supuesto, pero no tengo por qué publicitarlos. No quiero”, ha resaltado.

La periodista la ha señalado entonces que la gente le pregunta si era “cercano o no al franquismo”. ″¿Cómo voy a ser cercano?”, ha exclamado él rápidamente.

“Lo que pasa es que yo le gustaba mucho a su señora, que iba al teatro, y mucho además. Pero bueno ella iba a donde le daba la gana”, ha aclarado. Y ha destacado que también ha tenido “la suerte de tener a la reina emérita muchas veces”, y que fue a verlo el otro día al WiZink Center.