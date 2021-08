La respuesta de Roberto Brasero cuando le preguntan si hay más borrascas en Ferraz o en Génova

El presentador de El Tiempo de Antena 3Roberto Brasero, uno de los meteorólogos más famosos de toda la televisión, ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que ha comentado multitud de temas.

Durante la conversación, más allá de fenómenos meteorológicos, Brasero ha tenido que responder a la pregunta política de “si hay más borrascas en Ferraz o en Génova?”.

El presentador ha comenzado diciendo que “las tormentas van por barrios”. “Ahí sí me meto en once varas”, ha bromeado Brasero, que ha reflexionado asegurando que “mientras unos y otros se recuerden sus mayores borrascas los frentes seguirán abiertos”.

″¿Será esa la política?”, se ha preguntado. “Pensamos que la política es gestionar bien el dinero público pero luego está la otra: mantener el enfrentamiento para que unos y otros justifiquen su presencia. Creo que navegan muy bien en aguas turbulentas”, ha sentenciado.

Además, durante la entrevista también ha contado algunas anécdotas. Ha reconocido que en el ascensor a veces tiene problemas cuando le dicen la habitual frase para salir del paso “pues parece que va a llover”.

“Me ha pasado que han hecho ese comentario y yo le he contado profesionalmente el parte meteorológico y cuando hemos llegado al sexto piso me he quedado con la sensación de que ella lo había dicho sin saber que yo era Roberto Brasero. ¡Y yo le había soltado la chapa!”, ha comenzado explicando.

Brasero también ha añadido que a veces le ha pasado de al revés, que le digan que parece que va a llover, sabiendo quién es y él no decir casi nada: “Y seguro que la otra persona ha pensado ‘joder, qué borde Brasero’”.

“Tengo ahí un dilema en cómo reaccionar, es complicado”, ha finalizado.