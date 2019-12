Las opiniones de clientes en plataformas como Google o TripAdvisor se han convertido en una referencia para muchos, que se guían por esas puntuaciones a la hora de elegir un hotel o un restaurante.

Por eso, los dueños de los negocios se esfuerzan por hacer frente a cualquier crítica negativa. Uno de los últimos ejemplos lo ha protagonizado el Restaurante La Nozaleda, en la localidad asturiana de Bueño, que ha replicado a un cliente que criticó a uno de sus camareros por llevar una bandera de España.

“He comido menú de semana (18) euros que se justifican sobradamente. Dos primeros y dos segundos a cuál más rico en cantidades correctas y muy amablemente servidos”, decía en noviembre un usuario de TripAdvisor.

La polémica llegaba justo después: “Dos peros que no le quitan el excelente. Uno: que hay cosas que las sirven en pizarra en lugar de plato y otra la bandera de España de un camarero. No es que sea pecado pero queramos o no, hoy por hoy, está bandera de asocia a una determinada ideología política, no me parece necesario que se muestre, yo lo veo así”.

El usuario ha eliminado el comentario de la plataforma después de la avalancha de réplicas en TripAdvisor y de que el propio camarero le respondiese en el periódico La Nueva España.

“Yo soy apolítico pero sí español y la pulsera era la que pedía la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil y n de ningún partido político”, argumentó el profesional en ese diario.