POLÍTICA

La respuesta de Yolanda Díaz a una senadora del PP por los ERTES

Cruce de acusaciones en el Senado. El Partido Popular ha reprochado al Gobierno no pagar los ERTES, a lo que Yolanda Díaz, ministra de trabajo, ha contestado con rotundidad: "Los únicos ERTES que no se han pagado en nuestro país sabe cuáles son? Los del PP, porque no existieron, y si por su partido fuera tampoco se pagarían los de 2020".