La respuesta del presidente de Asturias a los comentarios homófobos que recibió en Facebook

“Asturias quiere y debe ser una tierra libre de LGTBIfobia. Cada uno de nosotros debe vivir su vida con total Libertad y no sufrir agresiones por el hecho de que te gusten o ames a una persona de tu mismo sexo. Frente a la intolerancia y los que alimentan el odio, nosotros debemos defender una Asturias libre, que mira al futuro y que avanza. Ante cualquier expresión de homofobia, tolerancia cero, no caben medias condenas ni justificaciones”, afirmó el dirigente socialista.

El secretario General de la FSA-PSOE comenzó a recibir comentarios homófobos en su publicación. Su reacción: responder con un mensaje común a todos.

“Sí, Asturias tiene muchos problemas. Pero eso NO significa que tengamos que callar o mirar hacia otro lado cuando SE AGREDE a un chaval por ser como es. Pensad en vuestros hermanos, hijos o nietos. Pensad lo que es salir a la calle con miedo a que te agredan porque te gusta una persona de tu mismo sexo”, comenzó.

Explicó que al colectivo LGTBI no les agreden por ser personas y sí por ser gay, lesbiana o transexual: “Te agreden por ser como eres. Es como la violencia machista, que se agrede a las mujeres por el hecho de serlo”.

Barbón adelantó que va a estar siempre apoyando a las personas de este colectivo y afirmó que al que no le guste que “vote en las próximas elecciones a otros candidatos que no defienden la igualdad entre mujeres y hombres, que en la pandemia no quisieran proteger a nuestros mayores o que no defiendan la diversidad sexual y el derecho de las personas a amar a una de tu mismo sexo”.

“Así que, a los que buscáis disculpas para criticar esta concentración permitidme que os lo diga claro: sois unos homófobos. Lo sois. Y os digo más: en el modelo de sociedad que yo defiendo, vosotros podéis formar parte de él. Pero en el modelo de sociedad que vosotros defendéis y queréis, excluís y nos excluís a la mayoría del pueblo asturiano”, remató el presidente asturiano.

Sus palabras, compartidas en Twitter por el usuario Iván González, se han hecho virales y han sido muy aplaudidas. “Para enmarcar”, ha escrito el joven, cuya publicación lleva más de 600 compartidos y 1.800 me gusta.