La respuesta por WhatsApp a un chico que quería hacerse las uñas indigna a medio Twitter

“Vale cariño mira. Yo espero que no te ofendas. Yo trato con respeto a todas las personas, sin importar el género o la condición sexual que elijan para sí. Pero con mucho más respeto me trato a mí misma”, empieza diciendo.

Y agrega: “Por eso el hecho de hacerle las uñas a un chico choca directamente con mis creencias y con mi conciencia. No es nada contra ti personalmente. Espero que lo entiendas”.

La Cadena Ser ha publicado el resto de la conversación , en la que la manicurista continúa: “A lo mejor otra persona, por no tener esta conversación contigo, -que realmente es incómoda-, te haría las uñas y ya. Pero yo soy una persona que siempre ha pensado que hablando se entiende la gente”.

Ante la estupefacción del joven, la trabajadora argumenta: “Simplemente somos personas diferentes con puntos de vista diferentes y eso no quiere decir que nos faltemos el respeto, para nada”.

De hecho, yo soy una persona que cuando ve por allí que a cualquier persona que por lo que sea la humillan, no me gusta. Porque todas las personas merecemos respeto. Sea que tú compartas esa forma de ver las cosas o no. Entonces, ya te digo, yo soy una persona que prefiere hablar las cosas”, zanja.