La respuesta que le suelta una mujer a Gonzalo Bernardos se lleva el aplauso del público

Tras estas palabras, el resto de colaboradores el programa han saltado, pero ha sido la propia Yolanda la que ha dado la respuesta más aplaudida. “La revisión la tengo semestral, y hace seis meses fui al banco y me dijo: ‘Ahora es el momento de pasar al tipo fijo’. Cuando le pregunté por cuánto me saldría, me dijo que por más de 700 euros. Así que estamos en las mismas”, le ha contado.

Y ha completado: “Esto es así”. ”¿Por qué?”, ha planteado ella misma antes de responder. “Yo tuve la oportunidad de comprar mi piso, una única oportunidad, con condiciones concretas, y como yo soy muy valiente lo hice. Estuve seis meses pagando 997 euros. Con dos trabajos, un niño pequeño, siendo madre soltera mientras mis hermanas me traían la comida. Yo me puedo asesorar mucho, pero conozco mis propias limitaciones. Y no puede ser que yo aun teniendo trabajo no pueda vivir dignamente”, ha concluido.