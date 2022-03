La respuesta sin medidas tintas de Oskar Matute a Ayuso, quien dijo que Bildu "son asesinos"

“A mi cuando me dicen... ¿Bildu o Vox? Digo: ‘Vamos a ver, vamos a ver’. No es Bildu o Vox. Es que no están en el mismo espectro. Unos son asesinos y los otros no. O sea, es que ni siquiera lo podemos comparar”, dijo Ayuso.

“Me podéis a lo mejor comparar... la posición de Vox no sabría decirte, la parte del PSOE a lo mejor más escorada. No sabría decirte, no sé, es que a mí con lo de las etiquetas y tal me he aburrido mucho”, completó.