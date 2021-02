La resurrección de Nuria Roca

NurPhoto via Getty Images

No ha abandonado nunca la televisión, pero a Nuria Roca le hacía falta un reconocimiento. Desde que en 1998, saltara a la televisión nacional para presentar el concurso sobre el mundo animal Waku Waku en TVE, Nuria Roca no ha parado de saltar de programa en programa. La isla de los famosos, Factor X o Perdidos en la tribu son algunos de los formatos que hizo popular esta “cara de los 2000”. Entre los últimos, el dating show titulado Singles XD, en Cuatro, que fue cancelado en 2017 por los bajos índices de audiencia.

Pero a pesar de no presentar un programa de larga duración en televisión, las marcas siempre han adorado a Nuria Roca, y su poder de eclipsarlas fue objeto de estudio. En 2009, El País se preguntaba: “¿Qué era aquello que anunciaba Nuria Roca?”, y explicaba que no lograba asociarse en particular a ninguna marca debido a la diversidad de productos que promocionaba.