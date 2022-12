La reunión entre el Comité de Huelga de Atención Primaria y el Gobierno de Ayuso termina sin acuerdo

En este sentido, Manuel de Castro, vicesecretario general de Amyts, ha coincidido en que hay puntos de acuerdo en cuanto a la sobrecarga asistencial pero ha advertido que “todavía no se sabe cómo van a dar salida a un exceso de demanda que hay en la Comunidad si no hay voluntariedad”.

Las medidas para los MIR, “insuficientes”

“Madrid no es atractiva, se está descapitalizando de médicos. Tenemos que hacer un esfuerzo porque no se vayan los que hay y por atraer a los futuros médicos. Y si no lo hacemos, no salimos del problema que tenemos”, ha recalcado De Castro, que ha recordado la “jubilación masiva” de profesionales en la próxima década. “Queremos una salida de futuro, que tenga garantía de poder atender a la ciudadanía”, ha recalcado.