La revelación de María Jesús Montero sobre su declaración de la renta

La ministra ha explicado que terminó Medicina, decidió especializarse en gerencia hospitalaria y durante mucho tiempo estuvo de directiva de hospital. “La mejor escuela que yo he encontrado nunca”, ha afirmado.

“Yo estaba de consejera de Salud cuando hubo cambios en el Gobierno andaluz, por motivos ya conocidos, cuando se me propuso hacerme cargo de la Consejería de Hacienda”, ha seguido explicando.

Y ha destacado que con los número siempre se he manejado “muy bien”. “De hecho, no sabía si hacer Medicina o Matemáticas”, ha contado.

En ese momento Villas le ha comentado que ya le pasaría la declaración de la renta para que se la haga y la respuesta de Montero ha sido inmediata. “No, no, eso yo no lo hago”, ha afirmando revelando que no se hace ella misma su declaración de la renta —y mucho menos la de los demás—.