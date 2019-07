La revelación más repugnante de Villacís a Susanna Griso tras el "horror" sufrido por Cs en el Orgullo

“Mucha gente está empezando a entrar en un camino peligroso, que es justificar lo que nos sucedió”, ha afirmado Villacís, en alusión al ministro del Interior. Para la vicealcaldesa, “es como justificar un maltrato. Es muy grave, condenamos el acoso en las aulas, en el trabajo, contra las mujeres... ¿Y a los políticos sí nos puede ocurrir?”, se ha preguntado la dirigente de Cs, antes de reiterar: “A mí no me puedes decir si puedo o no puedo ir al Orgullo, mira. Fui con 20 años por primera vez. Pero el Orgullo no es el de siempre”, ha recalcado Villacís,

En este sentido, Villacís ha opinado que el Orgullo “nunca ha estado tan politizado y tan copado por la izquierda, que reparte carnets de quién puede y quién no puede ir”.

“Ahora son juguetes de determinados movimientos políticos. No nos pueden sacar ni una sola declaración en contra de la vanguardia de los derechos LGTBI... y sale el ministro del Interior justificando lo que nos ha pasado”, ha considerado Villacís: “Dicen que no fue para tanto, porque dicen que solo nos tiraron latas. Este señor debe ser más responsable porque en cualquier otro país ya debería haber dimitido”, ha sentenciado.

“La violencia no es aceptable”

Por su parte, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha valorado -también en el programa Espejo Público, de Antena 3- que “la violencia nunca es aceptable”, en alusión al escrache a Cs en el Orgullo.