La confesión de Mónica Naranjo sobre sus relaciones sexuales: "Y ya está"

La presentadora del reality de Netflix Amor con fianza, Mónica Naranjo visitó este miércoles La Resistencia.

La cantante, que ya condujo La isla de las tentaciones de Telecinco va a ser el rostro de este nuevo reality, donde las parejas participantes se enfrentarán a un detector de mentiras con el que poner a prueba la fortaleza de su relación.

David Broncano, el cómico y conductor del espacio de Movistar, aprovechó la ocasión para recuperar las preguntas históricas del programa: las relaciones sexuales que la invitada ha tenido en el último mes y el dinero en el banco que tiene.

“Hace muchos años me casé conmigo misma, además de verdad. En Mónica y el sexo hice una boda preciosa en el Liceo de Barcelona”, detalló la cantante. ”¿Y qué tal os va?”, quiso saber un sorprendido Broncano.

Naranjo aseguró que se lleva bien: “La mayoría de las veces estamos de acuerdo en todo, nos despertamos de buen humor, hay veces que una es más tirana que la otra, sobre todo en el trabajo”.

“Pero en la sexualidad muy bien. Al final, es cuando yo quiero”, añadió la invitada. Broncano le comentó que de esta forma no tiene unos límites de horarios o por viajes “porque siempre estás con tu pareja, que eres tú”.

La cantante terminó con unas palabras que provocaron las carcajadas entre los presentes: “Si tengo ganas, toco la guitarra, si no tengo ganas, no me la toco. Y ya está”.

Naranjo recibió la respuesta de Grison, uno de los colaboradores del programa, que le preguntó si necesitaba un amplificador para esa guitarra.