La "revolución del respeto", de Fernando de los Ríos, debe empezar ya

Universal History Archive via Getty Images

Universal History Archive via Getty Images Fernando de los Ríos, en sus tiempos de embajador en Washington

En el PP siempre han considerado que el poder político en las instituciones es propiedad suya, por este motivo desde 2018 iniciaron una guerra sin cuartel para derrocar al Gobierno de Pedro Sánchez. Por tierra, mar y aire han repetido la “estrategia de la crispación” que siempre llevaron a cabo cuando han sido derrotados en las urnas y no pueden alcanzar el poder.

El adversario político ha pasado a ser el enemigo. La verdad no existe porque lo importante es destruir al otro.

La izquierda, a la cual deberían sumarse liberales, no podemos callarnos y dejar que esto suceda sin más, si lo hacemos puede que consigan su objetivo; una imitación española de la situación social y política que atraviesa USA en estos momentos. Aprendamos de los errores pasados en España y de los actuales en grandes democracias internacionales.

Tenemos que desterrar del espacio público a quienes crean y usan mentiras porque sirven para atacar al adversario político. Tenemos que reivindicar que el ejercicio de la política no consiste en atacar persistentemente al que no piensa como nosotros. Que mi éxito no es su caída.

No nos resignemos a retirar valores colectivos como moderación, interés general o bien común. Elementos capitales en democracia que han sido siempre premiados por la ciudadanía y que, actualmente, cuesta encontrar en el lenguaje mediático y político porque en este, ahora vencen los insultos y las descalificaciones.